平沢が移籍後初本塁打を含む4安打3打点■西武 15ー3 日本ハム（19日・エスコンフィールド）28歳がようやく輝きを放った。西武の平沢大河内野手が19日、敵地で行われた日本ハム戦に「8番・一塁」で出場し、9回に移籍後初本塁打となる1号2ランを放った。この日は本塁打を含む4安打3打点の大暴れ。ファンからは「ここから覚醒してくれ」「あかん、惚れてまう」と絶賛の声が上がった。3回に右前打、4回に適時打、8回にも二塁打を放