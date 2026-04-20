石伊の逆転2ランにファンも熱狂している■阪神 7ー5 中日（19日・甲子園）中日の石伊雄太捕手が、衝撃の一打を放った。19日に敵地で行われた阪神戦に「2番・捕手」で抜擢されると、左翼席へ豪快2ラン。一時は逆転アーチにもなった今季1号に「どうして石伊は神なの？」「マジで右の福留になれる」と、ファンから驚愕の声が上がった。一発が飛び出したのは、1点を追いかける2回、1死一塁の第2打席。内角低めの球を鮮やかにすくい