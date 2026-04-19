DeNAの成瀬がカメラマン席に飛び込みながら好捕DeNAの成瀬脩人内野手が19日、ナゴヤ球場で行われたファームリーグ・中日戦でカメラマン席に飛び込みながらの好捕を見せた。ドラフト5位新人の光る美守に、ファンからは「視野が広く本格的にうまい内野手だなぁ」「やっぱ早く上で見たい」「はよ1軍に来て」と“待望論”が飛び出した。0-0の4回2死一塁だった。石橋康太捕手の打球はフラフラと舞い上がり、三塁線へ。三塁手・成瀬