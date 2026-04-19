9回の第5打席に右前打を放ち50試合連続出塁記録を更新【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地で行われたロッキーズ戦で球団3位タイの50試合連続出塁を達成した。9回の第5打席に記録を継続したことに、「大谷さん、最後にヒット打つとかやっぱり持ってる」「最後に見せるのが大谷選手ですね〜」とファンも喜んだ。敵失、一ゴロ、左飛、打撃妨害と、