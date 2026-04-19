9回の第5打席に右前打を放ち50試合連続出塁記録を更新

【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地で行われたロッキーズ戦で球団3位タイの50試合連続出塁を達成した。9回の第5打席に記録を継続したことに、「大谷さん、最後にヒット打つとかやっぱり持ってる」「最後に見せるのが大谷選手ですね〜」とファンも喜んだ。

敵失、一ゴロ、左飛、打撃妨害と、4打席目までは2度の“出塁”も記録更新に黄色信号が灯っていた。しかも9回は4人目の打者。1人出ないと打席は回ってこなかった。それが2死から代打ウィル・スミスが内野安打を放ったことで第5打席に立った。

大谷は低めのチェンジアップを捉えて痛烈な右前打をマーク。ウィリー・キーラーに並ぶ球団歴代3位の50試合連続出塁となり、“野球の神様”ベーブ・ルース（ヤンキース）が1923年にマークした記録にも並んだ。

“土壇場”での一打に、ファンは「最後でちゃんとヒット打つとこさすがすぎるわ」「残念だなあ、と思ったら最後の打席でヒット打ってすごい」「打席がまわる時点で持ってるよなぁw」「まさかのまさかで、最後に打席回って、ちゃんとヒット打つのが大谷さんやなぁ」「1人出ないと回ってこなかった打席 最後の最後にヒット打つかねぇ」「今日はダメかと思ったけど良かった良かった」と拍手を送った。（Full-Count編集部）