杉本正氏は2度目のトレードでダイエーに移籍2度目のトレードを経験した。NPB通算81勝左腕の杉本正氏（野球評論家）はプロ10年目の1990年シーズン途中に3年目右腕・高島覚投手とともに中日からダイエーに移籍した。南海時代の1983年に18勝をマークした右腕・山内和宏投手との2対1の交換トレードで6月15日に発表された。事前にダイエー・田淵幸一監督から電話で“打診”され、中日・星野仙一監督からは「ブチ（田淵監督）を助けに