高島誠トレーナーが伝授…守備の反応速度と横の動きを高める練習法守備において、打球への一歩目の遅さや守備範囲の狭さに悩む選手は多い。足が速くても打球への反応が鈍い選手もいる。こうした課題を克服し、守備に必要な移動スピードを高める方法はあるのか。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、一歩目が早くなるドリルを紹介している。守備力向上の要素の1つに、速い打球にどれだけ素早く反応