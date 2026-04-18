楽天のウレーニャが6回1失点で来日初勝利パーソル パ・リーグ公式戦が18日、3試合が行われた。ソフトバンクは上沢直之投手のノーヒットノーランに迫る快投でオリックスに7-0で勝利。日本ハムは5-3で西武に逆転勝ち、楽天は9-1でロッテを下した。ソフトバンク先発の上沢直之投手は9回1死まで無安打投球を続ける圧倒的な内容だった。西川龍馬外野手に初安打を許し降板したが、9回途中134球1安打2四球9奪三振無失点の好投で今季2