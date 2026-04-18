大谷翔平がMLB打者部門で1位選出MLB最新の「打者パワーランキング」にファンの視線が集まった。16日（日本時間17日）に発表されたランキングでは、二刀流で活躍するドジャースの大谷翔平投手が堂々の1位。「すごすぎて表現する言葉が見あたらない」「歴代最高のモンスターだ」と、ファンも最大級の賛辞を届けた。ランキングをつけたジャレッド・グリーンスパン記者は「オオタニは開幕前のランキングでトップの座を占めていたが