鷹OBの和田毅氏が始球式を行った■ソフトバンク 6ー0 楽天（16日・北九州）年齢を重ねても色褪せぬ“イケメンぶり”にファンが沸き立った。16日に北九州で行われたソフトバンク-楽天戦の試合前、ソフトバンクOBの和田毅氏がセレモニアルピッチに登場。現役時代と変わらぬ美しいフォームからの一投を披露した左腕に、ファンは「めっちゃ爽やかで素敵」と虜になっていた。九州の復興支援を目的とした「ファイト！九州」プロジェ