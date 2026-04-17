破竹の8連勝で首位ドジャースへ1.5ゲーム差に接近破竹の進撃を続けるライバルの存在に、首位を快走するドジャースのファンからも驚きの声が上がっている。パドレスは16日（日本時間17日）、本拠地でのマリナーズ戦に5-2で勝利。怒涛の8連勝を飾り、ナ・リーグ西地区首位のドジャースに1.5ゲーム差まで肉薄した。ハイペースで白星を重ねる両雄のデッドヒートに、「なんで独走じゃないの」と驚愕の声が寄せられている。パドレス