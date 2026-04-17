25日にファンクラブ会員限定で開催ドジャースは17日、日本公式ファンクラブ「Dodgers Fan Club」の会員を対象に、山本由伸投手が参加するオンラインイベントを開催すると発表した。25日の午前10時20分からライブ配信で行われる予定となっている。昨季のワールドシリーズでMVPに輝いた山本が登場し、ファンクラブ会員から事前に寄せられた質問にリアルタイムで回答していく。ドジャース3年目のシーズンを迎えた右腕が、日本のフ