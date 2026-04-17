5回のファムの打席で100マイル超を連発【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に先発し、6回10奪三振1失点の好投で今季2勝目を挙げた。ピンチの場面では100マイル（約161キロ）超えのボールを連発。迫力満点の審判カメラの映像が公開されると、米メディアからは「理不尽だが、たまらなく好きだ」と驚愕の声が上がった。この日の最大