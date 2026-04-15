Jリーグ特別リーグの月間賞が4月15日に発表され、J2J3ウエストAグループから徳島ヴォルティスのトニー アンデルソン選手が、3月の月間MVPに選ばれました。トニー アンデルソン選手は、Jリーグ特別リーグJ2J3ウエストAグループで、3月の月間MVPに選ばれたブラジル出身の28歳。今季ここまで開幕から10試合連続で先発出場していて、首位を走るチームをけん引しています。3月29