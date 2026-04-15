3打数無安打で打率.254、48試合連続出塁に【MLB】ドジャース 2ー1 メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、本拠地のメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数無安打1四球で打率.254となった。2試合連続無安打となったが、デーブ・ロバーツ監督は「全く心配していない。死球の影響でまだ多少の痛みはあるかもしれないが、スイング自体は問題ないよ」と語った。昨季デビュ