3打数無安打で打率.254、2試合連続ノーヒット【MLB】ドジャース 2ー1 メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、本拠地のメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数無安打1四球で打率.254となった。先発した山本由伸投手は8回途中4安打1失点と好投したものの、3勝目はお預け。チームは8回にタッカーが勝ち越し打を放つと、2-1で競り勝ち2連勝を飾った。昨季デビューした24