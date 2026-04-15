メッツ戦に「1番・指名打者」で出場【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、本拠地で行われたメッツ戦に「1番・指名打者」で出場。8回の第4打席で申告敬遠され、昨年から続く連続試合出塁を「48」に伸ばした。球場には大ブーイングが沸き起こった。3打数無安打で迎えた8回の打席、1死二塁で打席に入った大谷に相手ベンチは申告敬遠を選択。自身が持つ連続