本拠地・メッツ戦で先発【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、本拠地のメッツ戦で先発し、8回途中4安打1失点と好投した。味方の援護はなく、今季3勝目はならなかった。防御率2.10。初回、先頭・リンドーアに甘く入ったフォーシームを右越えへ。いきなりの先頭打者被弾となったが、すぐに立て直した。初回無死から7回2死まで20者連続アウト。ビシェット