キュウリを冷凍保存するコツについて、ニチレイフーズがXの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これがキュウリの“失敗しない保存法”です！ニチレイフーズは「キュウリはブヨブヨになる前に冷凍」と投稿。その上で「キュウリは油断するとすぐに傷んでしまいます」「鮮度のいいうちに『丸ごと冷凍』でおいしさをキープしましょう」「約3週間も保存できます」と解説し、冷凍保存や