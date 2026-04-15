有村架純さん、黒木華さん、南沙良さんが主演を務める映画『マジカル・シークレット・ツアー』が2026年6月19日(金)に全国公開される。主題歌は椎名林檎さんの『ありあまる富』に決定し、60秒本予告が解禁された。【写真】有村架純演じる二児の母・和歌子。本格的な母親役への初挑戦となる本作で、犯罪の渦に堕ちていく姿を体現する有村架純さん、黒木華さん、南沙良さん主演映画『マジカル・シークレット・ツアー』2026年6月19日(