レンジャーズ戦に「1番・指名打者」で出場【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は12（日本時間13日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。2試合連発となる今季5号の先頭打者アーチを放ち、ドジャースタジアムは歓声に包まれた。完璧に振り抜いた。対峙するは2度のサイ・ヤング賞を誇る右腕ジェイコブ・デグロム。両者が対戦するのは意外