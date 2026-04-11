大阪桐蔭元主将ら現場を知るコーチが伝えるバッティング向上ドリル少年野球で体がまだ小さいうちは、力任せに振ろうとしても、なかなか打球は飛んでいかない。大切なのは、止まった状態から力んで打つのではなく、体全体の反動をうまくバットに伝えるコツを掴むこと。小・中学生を指導するコーチが勧める、非力な子でもすぐに試せる、遠くへ打球を飛ばすための工夫や練習法を紹介したい。・筋力が少ない子がスイングのスピードを