日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。不死身の怪物とその花嫁が繰り広げる逃避行！『ザ・ブライド！』評点：★1.5点（5点満点）新味に欠ける「マニック・ピクシー・ドリーム・ガール」大暴れ©2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.『フランケンシュタイン』をモチーフにした映画はこれまで116年の長きにわたって作られ続けてきた。有名な作品もあ