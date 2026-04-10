AIチャットボット・Claudeの開発元であるAnthropicが、独自のAIチップ開発を検討しているとロイターが報じました。Exclusive: Anthropic weighs building it own AI chips, sources say | Reutershttps://www.reuters.com/business/anthropic-weighs-building-it-own-ai-chips-sources-say-2026-04-09/ロイターの報道によると、Anthropicはより高度なAIシステムを稼働させるために必要なAIチップが市場の需要増加に伴い不足してい