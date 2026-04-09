矢澤が二塁打→水野が中前打で一、三塁→奈良間が同点の中前適時打■日本ハム 4ー2 楽天（9日・楽天モバイルパーク）日本ハムは9日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天戦に4-2で逆転勝ちし、3カード連続勝ち越しを決めた。5回までわずか2安打で二塁を踏めなかった打線が、6回に奮起。新庄剛志監督は“ノーサイン”での同点劇に「ほんまにやりよった。ビックリした」と喜んだ。苦戦していた相手先発・ウレーニャが下半身の