相手先発のシーズの“風貌”が話題に【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）日本のファンも思わず“違和感”を覚えてしまったようだ。ドジャースの大谷翔平投手が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。大谷が打席に立つ光景に、ファンがツッコミをいれている。注目を集めたのは、ブルージェイズの先発マウンドに上がったディラン・シーズ投手だ。昨季まではパ