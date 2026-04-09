AKB48の千葉恵里さんがDeNAの試合前に豪快投球■中日 6ー4 DeNA（8日・横浜）人気アイドルの“プロ魂”にファンが虜になった。アイドルグループ「AKB48」の千葉恵里さんが8日、横浜スタジアムで行われたDeNA-中日のセレモニアルピッチに登板。“大胆な”ノーバウンド投球を披露した千葉さんに「可愛いすぎるわ」「最高の結果」と歓喜するファンが目立った。ブルペンカーに乗って登場した千葉さんは、DeNAのユニホームに白いミ