AKB48の千葉恵里さんがDeNAの試合前に豪快投球

■中日 6ー4 DeNA（8日・横浜）

人気アイドルの“プロ魂”にファンが虜になった。アイドルグループ「AKB48」の千葉恵里さんが8日、横浜スタジアムで行われたDeNA-中日のセレモニアルピッチに登板。“大胆な”ノーバウンド投球を披露した千葉さんに「可愛いすぎるわ」「最高の結果」と歓喜するファンが目立った。

ブルペンカーに乗って登場した千葉さんは、DeNAのユニホームに白いミニスカート姿でマウンドに上がった。豪快に左足を上げて投げたボールは、左打席に入った梶原昂希外野手の頭上を大きく越える軌道を描いた。捕手がジャンプしてキャッチしたことでノーバウンド投球に成功。昨年6月18日の西武戦で務めたセレモニアルピッチではワンバウンド投球に終わっていただけに、1年越しで“リベンジ”に成功した。

千葉さんの力強い一球を見届けたファンは大興奮。SNSには「野球的にはクソボールでもオタクの心にはど真ん中ストライク」「おしめんナイスピッチ〜」「めーっちゃ遠くまで投げててかっこよすぎるわ」「愛おしい」「すごかった」と絶賛コメントが数多く寄せられていた。

セレモニアルピッチを終えた千葉さんは、球団を通して「去年投げさせていただいた時は届かなくて悔しかったのですが、今回はワンバンせずキャッチャーの元にボールをお届けできたのですごく嬉しかったです！ 今回は成功できたので10点満点中15点！」と満足気に“リベンジ登板”を振り返った。（Full-Count編集部）