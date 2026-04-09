佐々木朗希に米識者が警鐘「メンタル面で苦しんでいる」ドジャースの佐々木朗希投手の“現状”について米識者が厳しい意見を投げかけ、ファンの注目を集めている。米ポッドキャスト番組「The Big Leagues Daily」の司会を務めるダン・クラーク氏は「MLBキャリアを完全に壊しかねない状況へと急速に近づいている」と警鐘を鳴らした。クラーク氏は5日（日本時間6日）、自身のX（旧ツイッター）で佐々木について言及。開幕から2試