「捨てたら後悔しそう」そんな不安から、ものを手放せずにため込んでいませんか？ミニマリストとしてインスタフォロワー数は10万人超のますみさん（39歳、夫と長男、二男、義母と5人暮らし）も、かつてはそうでした。しかし、思いきって手放してみると、今あるものを大切に感じられる毎日へと変わっていったそう。そんなますみさんに、どうして手放すことが怖くなくなったのかをお聞きしました。ものを減らしたら今ある幸せに気