「この寒さと風、ピッチャー大変でしょう」■楽天 3ー0 日本ハム（7日・楽天モバイル）日本ハムは7日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天戦に0-3で敗れ、連勝が4で止まった。開幕から続いていたチームの連続本塁打は9試合でストップしたが、新庄剛志監督は「全く興味ない」とキッパリだった。試合開始時の気温9度、強風吹き荒れる一戦。試合後は開口一番「野球できん、この寒さと風。ピッチャー大変でしょう」と顔をしかめ