Google（グーグル）は、新たなオープンAIモデル「Gemma 4」シリーズを公開した。Google AI Studioや「Google AI Edge Gallery」アプリで試すことができる。 「Gemma 4」は、Googleが開発したオープンで軽量なAIモデル。Gemini 3と同じ技術基盤で構築され、コード生成やエージェント作業が実行できるほか、視覚や音声を処理できるマルチモーダル機能を備える。 パラメ