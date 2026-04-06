毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週はAppleの新製品です。1976年4月1日に創立されたAppleは、今年で50周年。それもあってか、3月は新製品ラッシュ。「iPhone 17e」だけでなく、新モデルが続々と登場している。中でも注目なのが廉価版MacBookとなる「MacBook Neo」。昨年からメモリー関連の高騰が続く中、アンダー10万円からの価格を実現！全4色のカラフルな外装、画像編集などのク