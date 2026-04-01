4月から就職や進学などで親元を離れ、初めて一人暮らしをする人は多いのではないでしょうか。その際、食事に悩むケースは少なくありません。「疲れて自炊は無理」「忙しいからパンとお菓子だけ」といった日が続くと、今度は「栄養」「健康」が不安になりますよね。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが高コスパ＆タイパ食材7選です！そこで今回は、手抜きに見えても栄養満点になる食事方法を解説。栄養バランスのためにス