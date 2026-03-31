耐熱ポリ袋を使って肉じゃがを作る方法について、日本赤十字社の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】えっ…夕飯の準備がラクラク！これが耐熱ポリ袋で「肉じゃが」を作る方法です！公式アカウントは「いつものご飯を、洗い物が少ない耐熱ポリ袋調理で手軽に作ってみませんか？」「今回は、日赤香川県支部が作成したレシピ集『なん炊っきょんな』の中から、『肉じゃが』のレシピをご紹介！」と投稿。材