TikTokやYouTubeで公開されているAIで生成された果物たちによる恋愛リアリティ番組風の動画が「Fruit Love Islan(フルーツ・ラブアイランド)」です。公開からわずかひと月足らずで投稿アカウントである@ai.cinema021のフォロワー数は300万を超え、各話の平均再生数は1000万回超という人気っぷりとなっています。“Fruit Love Island” Proves AI Entertainment Is Here to Stay - WSJhttps://www.wsj.com/arts-culture/television/