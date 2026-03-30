米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のケイティー・ウー記者が言及したドジャースのアンディ・パヘス外野手は、メジャー2年目の昨季に27本塁打を放ってレギュラーに定着した。しかし、球団との長期的な契約延長に関する交渉は行われていないようだ。「MLBトレード・ルーマーズ」は「ドジャースとアンディ・パヘス、契約延長に関する話し合いはいまだ行われず」との記事で、その背景を分析している。パヘスは昨季、624