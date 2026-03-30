大谷のスーベニアドリンクカップが本拠地内で約1万1000円で販売されている【MLB】ドジャース 3ー2 Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手の「超高級スーベニアドリンクカップ」が話題になっている。今季から本拠地ドジャースタジアム内の飲食売店で大谷のユニホームを模したデザインのカップを販売開始。価格は68.99ドル（約1万1000円）と超高額になっており、ファンの間でも賛否が分かれている。