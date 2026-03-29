大谷はダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で出場【MLB】ドジャース 3ー2 Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地のダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2打数無安打に終わった。2試合連続ノーヒットで打率.125。チームはウィル・スミス捕手が逆転1号2ラン。自身の31歳誕生日に決勝弾を放ち、開幕3連勝へ導いた。大谷は初回先頭、四球で出塁。