オープン戦では8回2/3を投げて15四球だった【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が28日（日本時間29日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦前に取材に応じ、30日（同31日）のガーディアンズ戦で先発予定の佐々木朗希投手のバッテリー相手をダルトン・ラッシング捕手に代えることを明言した。佐々木はオープン戦で4試合に先発。1勝しているが8回2/3を投げて2本塁打