5年ぶり先発転向の入江大生は4回4失点で敗戦投手DeNAは28日、横浜スタジアムで行われたヤクルト戦に2-5で敗れ、開幕2連敗を喫した。今季初勝利が遠い相川亮二新監督だが、「なかなか点を取るというところで上回れていないのは事実。何とか1点、2点、相手より上回っていく展開にすることが重要だと思うので、明日以降そういうゲームにしていきたい」と淡々と振り返った。先発野手全員安打、ヤクルトと同じ9安打を放ちながらも、