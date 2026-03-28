プロ注目・菰田陽生を要する山梨学院は準々決勝で敗退1人の怪物が甲子園を去った――。第98回選抜高校野球大会は27日、準々決勝が行われ、第2試合で山梨学院（山梨）が専大松戸（千葉）と対戦。1-2で敗れ、4強入りを逃した。初戦の長崎日大戦で左手首を骨折したプロ注目の菰田陽生投手（3年）は、2回戦に続き欠場。無念の“春の甲子園”に主将として「ベスト8で負けてしまった。本当に悔しい」と言葉を絞り出した。身長194セン