◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年3月27日みずほペイペイD）プロ野球は27日、今季の開幕を迎え、昨季のパ・リーグ王者のソフトバンクは2位の日本ハムと対戦。両軍のスタメンが発表され、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した選手も名を連ねた。日本ハムの先発はWBC準々決勝・ベネズエラ戦で逆転3ランを浴び敗戦投手となった伊藤大海。2年ぶり2度目の開幕マウンドで悔しさを晴らす。ソ