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　◇パ・リーグ　日本ハム―ソフトバンク（2026年3月27日　みずほペイペイD）

　プロ野球は27日、今季の開幕を迎え、昨季のパ・リーグ王者のソフトバンクは2位の日本ハムと対戦。両軍のスタメンが発表され、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した選手も名を連ねた。

　日本ハムの先発はWBC準々決勝・ベネズエラ戦で逆転3ランを浴び敗戦投手となった伊藤大海。2年ぶり2度目の開幕マウンドで悔しさを晴らす。

　ソフトバンクはWBCに出場した近藤健介、周東佑京、牧原大成の3野手が全員先発。近藤はまさかの13打数無安打に終わった大会から気持ちを切り替え、いきなりの本領発揮を狙う。

　▼両軍のスタメンは以下の通り

◎日本ハム

1番・左　水谷

2番・一　清宮幸

3番・DH　レイエス

4番・三　郡司

5番・右　万波

6番・中　矢沢

7番・遊　山県

8番・捕　田宮

9番・二　水野

投手・伊藤

◎ソフトバンク

1番・中　周東

2番・右　近藤

3番・左　柳町

4番・DH　柳田

5番・一　山川

6番・遊　今宮

7番・三　栗原

8番・捕　海野

9番・二　牧原大

投手・上沢