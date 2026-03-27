WBCで唇かんだ日本ハム・伊藤大海とソフトバンク・近藤健介がいきなり対決 スタメン発表
◇パ・リーグ 日本ハム―ソフトバンク（2026年3月27日 みずほペイペイD）
プロ野球は27日、今季の開幕を迎え、昨季のパ・リーグ王者のソフトバンクは2位の日本ハムと対戦。両軍のスタメンが発表され、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した選手も名を連ねた。
日本ハムの先発はWBC準々決勝・ベネズエラ戦で逆転3ランを浴び敗戦投手となった伊藤大海。2年ぶり2度目の開幕マウンドで悔しさを晴らす。
ソフトバンクはWBCに出場した近藤健介、周東佑京、牧原大成の3野手が全員先発。近藤はまさかの13打数無安打に終わった大会から気持ちを切り替え、いきなりの本領発揮を狙う。
▼両軍のスタメンは以下の通り
◎日本ハム
1番・左 水谷
2番・一 清宮幸
3番・DH レイエス
4番・三 郡司
5番・右 万波
6番・中 矢沢
7番・遊 山県
8番・捕 田宮
9番・二 水野
投手・伊藤
◎ソフトバンク
1番・中 周東
2番・右 近藤
3番・左 柳町
4番・DH 柳田
5番・一 山川
6番・遊 今宮
7番・三 栗原
8番・捕 海野
9番・二 牧原大
投手・上沢