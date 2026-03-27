◇パ・リーグ 日本ハム―ソフトバンク（2026年3月27日 みずほペイペイD）

プロ野球は27日、今季の開幕を迎え、昨季のパ・リーグ王者のソフトバンクは2位の日本ハムと対戦。両軍のスタメンが発表され、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した選手も名を連ねた。

日本ハムの先発はWBC準々決勝・ベネズエラ戦で逆転3ランを浴び敗戦投手となった伊藤大海。2年ぶり2度目の開幕マウンドで悔しさを晴らす。

ソフトバンクはWBCに出場した近藤健介、周東佑京、牧原大成の3野手が全員先発。近藤はまさかの13打数無安打に終わった大会から気持ちを切り替え、いきなりの本領発揮を狙う。

▼両軍のスタメンは以下の通り

◎日本ハム

1番・左 水谷

2番・一 清宮幸

3番・DH レイエス

4番・三 郡司

5番・右 万波

6番・中 矢沢

7番・遊 山県

8番・捕 田宮

9番・二 水野

投手・伊藤

◎ソフトバンク

1番・中 周東

2番・右 近藤

3番・左 柳町

4番・DH 柳田

5番・一 山川

6番・遊 今宮

7番・三 栗原

8番・捕 海野

9番・二 牧原大

投手・上沢