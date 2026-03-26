パ・リーグの舞台で抜群の数字を残し、リーグの歴史にその名を刻む存在2026年のパ・リーグには、40歳を上回る年齢でプレーする投手が3人存在する。楽天の岸孝之投手、日本ハムの宮西尚生投手、オリックスの平野佳寿投手はいずれもパ・リーグにおいて卓越した実績を積み上げてきた、いわばレジェンドと呼べる存在だ。今回は、各投手がキャリアを通じて披露してきた活躍を確認していくとともに、今季のチームにおいて期待される