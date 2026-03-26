フジテレビの木村拓也アナが26日放送のフジテレビ『Live News イット！』（月〜金後3：45）に出演。平日の『イット！』出演がこの日最後となり、感謝の思いを伝える中で男泣きした。【写真】「イケメン、美女」「モデルさん顔負け」宮司アナ＆木村アナのキメショット番組の最後、青井実キャスターから「さあ木村さんは4月から土曜、日曜の『イット！』を担当するということで、平日の『イット！』は今日まで」と伝えると、木