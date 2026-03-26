木村拓也アナ、平日の『 イット！』最後の出演に号泣「およそ10年間、本当にお世話になりました」
フジテレビの木村拓也アナが26日放送のフジテレビ『Live News イット！』（月〜金 後3：45）に出演。平日の『イット！』出演がこの日最後となり、感謝の思いを伝える中で男泣きした。
【写真】「イケメン、美女」「モデルさん顔負け」宮司アナ＆木村アナのキメショット
番組の最後、青井実キャスターから「さあ木村さんは4月から土曜、日曜の『イット！』を担当するということで、平日の『イット！』は今日まで」と伝えると、木村アナは「そうなんです。およそ10年間、本当にお世話になりました」と感謝の思を口にした。
すると木村アナにはサプライズで同番組内で担当してきたコーナー「ニュースちょい先」での名場面が流れ、この映像を見た木村アナは思わず男泣き。「本当にスタッフと視聴者の皆さんに現場で育てられたので…ごめんなさい。泣いちゃった！」と言葉を絞り出した。そして「これから平日から土日に代わりますけど、引き続きよろしくお願いいたします」と語った。
また最後にガチャピンから「木村さん、お疲れ様でした」と声を掛けられると、号泣しながらガチャピンと熱い抱擁を交わした。
木村アナは2013年、フジテレビに入社。夕方のニュース番組には2016年の『みんなのニュース』から出演し、同番組でも2019年4月の放送開始当初から出演を続けていた。
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番組の最後、青井実キャスターから「さあ木村さんは4月から土曜、日曜の『イット！』を担当するということで、平日の『イット！』は今日まで」と伝えると、木村アナは「そうなんです。およそ10年間、本当にお世話になりました」と感謝の思を口にした。
また最後にガチャピンから「木村さん、お疲れ様でした」と声を掛けられると、号泣しながらガチャピンと熱い抱擁を交わした。
木村アナは2013年、フジテレビに入社。夕方のニュース番組には2016年の『みんなのニュース』から出演し、同番組でも2019年4月の放送開始当初から出演を続けていた。