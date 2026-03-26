パ・リーグ球団主催のファーム公式戦3月26日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦2試合が行われた。楽天モバイル 最強パーク宮城で行われた楽天と日本ハムの試合は、3-3の引き分けに終わった。楽天の先発・ホセ・ウレーニャ投手は5回8奪三振1失点と好投。打線は4回、1死一、三塁から堀内謙伍捕手の犠飛で同点とし、続く金子京介内野手の適時打で勝ち越した。2番手・伊藤樹投手が6回に同点とされるも、6回に大坪梓恩外野手