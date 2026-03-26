開幕戦を戦う日本ハムは「もう強敵に間違いありません」ソフトバンクの小久保裕紀監督が26日、本拠地みずほPayPayドームで「パーソル パ・リーグ」開幕戦前日会見に出席。対戦相手となる日本ハムの新庄剛志監督とともに、爆笑の“前哨戦”を繰り広げた。リーグ3連覇を狙うソフトバンクは27日の開幕戦で、昨年も優勝を最後まで争った日本ハムと対戦する。会見の序盤、両監督が改めて開幕投手を発表。上沢直之投手を送り出す小久