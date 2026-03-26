山下達郎の楽曲「人力飛行機」が、NHK『ブラタモリ』のエンディングテーマに起用されることが発表された。【動画】山下達郎、50周年記念盤『CIRCUS TOWN』ティザー映像『ブラタモリ』は、NHK総合にて毎週土曜日に放送中。町歩きの達人・タモリがブラブラ歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫り、話題の出来事や町に残されたさまざまな痕跡に出会いながら、町の新たな魅力や歴史、文化などを再発見する。「人力